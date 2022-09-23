Очільник Луганської ОВА розповів, що чекає на населення та колаборантів після деокупації

Людям, які не працювали на окупантів, боятися нема чого.

Очільник Луганської ОВА розповів, що після деокупації влада робитиме з населенням та колаборантами.

Про це він розповів в інтерв'ю "Главкому".

"Що робити з людьми? Всі колаборанти, їхні помічники і всі, хто працював в державних установах, повинні отримати покарання, тому що працювали на окупантів. Це навіть не обговорюється. А щодо людей, які просто займались якимись своїми справами, – працювали водіями, продавцями – треба просто обережно достукатись до їхніх мізків і воювати за ці мізки, тому що їх промивали пропагандою вісім років", - наголосив Гайдай.

Він також додав, що у колаборантів у перші дні після харківського контрнаступу була паніка. Вони всі були перелякані і втікали не тільки з новоокупованої території Луганської області, а навіть з Луганська, Алчевська і Стаханова. Просто збирали речі і їхали кудись вглиб Росії, зазначив очільник ОВА.

Більше того, він висловив переконання, що після деокупації до Луганської області повернеться багато людей, які через війну переселилися до інших регіонів чи виїхали за кордон.

"Повірте мені, що людей, які працюють десь в інших областях, але хочуть повернутися, величезна кількість. Я тільки сьогодні спілкувався з керівником ЛЕО ("Луганське енергетичне об'єднання") і він каже, що так, люди роз'їхалися хто куди, і зараз з роботою важко. Але як тільки буде повідомлення "Будь ласка, повертайтесь", вони одразу готові приїхати і працювати", - говорить Гайдай.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 212-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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