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Очільник МАГАТЕ попередив Європу про реальний ризик ядерної катастрофи через російські обстріли по ЗАЕС

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Очільник МАГАТЕ попередив Європу про реальний ризик ядерної катастрофи через російські обстріли по ЗАЕС

Очільник Міжнародної агенції з ядерної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відреагував на російські обстріли по Запорізькій атомній електростанції - найбільшій АЕС в Європі.

Гроссі наголосив, що через дії росіян є "реальна загроза ядерної катастрофи", яка становить небезпеку не лише Україні, але і за її межами.

Відповідну заяву організація опублікувала увечері 6 серпня.

"Я надзвичайно стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції, який підкреслює дуже реальний ризик ядерної катастрофи, яка може загрожувати здоров’ю населення та навколишньому середовищу в Україні та за її межами", - сказав голова МАГАТЕ.

Голова МАГАТЕ закликав російських оккупантів уникати біля Запорізької АЕС будь-яких військових дій, які загрожують катастрофічними наслідками.

"Військові дії, що ставлять під загрозу безпеку Запорізької атомної електростанції, є абсолютно неприйнятними, і їх необхідно уникати будь-якою ціною. Будь-яка військова вогонь, спрямована на об’єкт або з нього, буде рівнозначна грі з вогнем із потенційно катастрофічними наслідками", - додав Гроссі.

Також у МАГАТЕ засудили насильницькі дії окупантів щодо персоналу Запорізької АЕС. 

"Український персонал, який обслуговує станцію в умовах російської окупації, повинен мати можливість виконувати свої важливі обов’язки без погроз чи тиску, що підриває не лише їхню безпеку, але й безпеку самого об’єкта", - сказано у заяві.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі закликав допустити місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС після її обстрілів російськими військами.

Нагадаємо, 5 серпня в тимчасово захопленому Енергодарі росіяни влаштували провокацію, відкривши вогонь у напрямку Запорізької АЕС. В результаті ворожого обстрілу зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС. Увечері цього ж дня російські військові обстріляли атомну електростанцію з реактивних систем залпового вогню. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2645
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