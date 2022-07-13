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Очільник Мінінфраструктури повідомив, за який термін можна відбудувати зруйновані окупантами об'єкти

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Очільник Мінінфраструктури повідомив, за який термін можна відбудувати зруйновані окупантами об'єкти

Зруйнований росіянами університет державної фіскальної служби України в Ірпені / Фото: УНІАН

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков дав оптимістичний прогноз щодо відновлення зруйнованих окупантами об'єктів.

За попередніми підрахунками, Росія завдала Україні збитків на 95 млрд доларів. 90% об'єктів, зруйнованих під час війни, можна відбудувати за два роки. 

Про це сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю РБК-Україна.

"У мене є відчуття, що все одно більшість проектів можна виконати до двох років. Є організаційні можливості, можливості нашої галузі та міжнародних партнерів. Без партнерів це точно не відбуватиметься, вони теж до цього готуються. Більшість нескладних об'єктів, а таких де 90% буде, можна зробити за термін до двох років", - висловився Кубраков.

На думку Кубракова, справа більше у фінансуванні, а не у термінах.

"Перше та найголовніше - фінансові ресурси. Фінансування має бути зрозуміле, ритмічне та прозоре. Друге - питання процедур, як це відбуватиметься. Адже основна проблема, з якою ми боролися раніше - складні довгі закупівлі, оскарження в Антимонопольному комітеті та судові процеси... Говорити про якесь масштабне відновлення та будівництво поки що не доводиться. Мені здається, зараз питання більше у тому, як нам усім прожити цей період війни з мінімальними втратами для економіки та людей, забезпечуючи ті завдання, які нам потрібні перш за все", - пояснив він.

За словами Кубракова, наразі у держави ще немає даних щодо реального ступеня руйнувань на прифронтових територіях або тимчасово неконтрольованих. Основна частина руйнувань, яких завдали російські окупанти, це житло людей. 

Крім того, є й соціальні об'єкти, лікарні, госпіталі тощо. На транспортну інфраструктуру припадає 30% загального обсягу збитків.

Нагадаємо, журналісти підрахували, скільки грошей росіяни втратили на острові Зміїний.

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