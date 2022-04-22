Очільник Мінінфраструктури повідомив, за скільки часу в Україні відновлять зруйновані дороги та мости

Очільник Мінінфраструктури повідомив, за скільки часу в Україні відновлять зруйновані дороги та мости

Більшість об'єктів зруйнованої армією РФ транспортної інфраструктури можна відновити протягом двох років.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, основні речі зможуть відновити за рік.

Про це очільник Мінінфрастуктури розповів в ефірі спільного телемарафону "Єдині новини" у п'ятницю, 22 квітня.

"Якщо говорити виключно про транспортну інфраструктуру, я вважаю, що більшість об'єктів, які були зруйновані, можна відновити за два роки. Найважливі речі можна зробити за один рік, а складні, позакласові мости, які неможливо зробити за рік, ми точно зможемо відбудувати за два роки", - сказав міністр.

Нагадаємо, президент Світового банку Девід Малпасс оцінив фізичний збиток українським будівлям та інфраструктурі через вторгнення Росії. Зо оцінками банку, російська армія уже завдала збитку Україні на 60 мільярдів доларів і він зростатиме в міру продовження війни.

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