Очільник Міноборони Резніков оцінив ймовірність ескалації конфлікту з РФ як низьку: заява

За словами Резнікова, військові прораховують всі можливі сценарії і роблять все належне для нейтралізації загроз.

Міністерство оборони України оцінює ймовірність значної ескалації конфлікту з боку Російської Федерації як низьку.

Про це йдеться в заяві очільника українського оборонного відомства Олексія Резнікова від неділі, 6 лютого.

За його словами, українська розвідка продовжує спостереження за активністю російських військ уздовж державного кордону, на території Білорусі та в ОРДЛО і окупованому Криму, і всі події, які фіксуються, є "очікуваними і відбуваються у рамках раніше оголошених прогнозів".

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"Обов’язок військових - прораховувати усі можливі сценарії, навіть найгірші, і робити усе належне для нейтралізації загроз. Це зараз і відбувається. Ймовірність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватись як низька", - запевнив Резніков.

До того ж, продовжив міністр оборони, інтенсивний обмін інформацією з міжнародними партнерами здійснюється в режимі реального часу, а "безпрецедентна військова допомога від партнерів суттєво підвищила наші спроможності до опору".

"З оборонною зброєю вже активно тренуються наші військові. Це дуже ефективний засіб стримування, - підкреслив очільник Міноборони. - Також набирає обертів розгортання Сил територіальної оборони, відбувається велика кількість підготовчих заходів з громадянами".

Він наголосив, що в оборонному відомстві володіють усією повнотою інформації і реалістично оцінюють ситуацію.

Резніков визнав наявність різних гіпотетичних оцінок і прогнозів, зокрема з боку іноземних ЗМІ, однак зауважив, що ЗСУ, Нацгвардія, підрозділи Держприкордонслужби, СБУ та інші органи сектору нацбезпеки та оборони здійснюють усі необхідні "заходи для нейтралізації потенційних загроз".

Нагадаємо, що за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися і піддаватися паніці, оскільки військової загрози з боку Росії наразі немає.

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