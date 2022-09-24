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Очільник МЗС Білорусі назвав російське вторгнення “війною” та оцінив можливість застосування ядерної зброї

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Очільник МЗС Білорусі назвав російське вторгнення “війною” та оцінив можливість застосування ядерної зброї

Фото: Associated Press

Білоруський міністр в інтерв’ю телеканалу "France24" запевнив, що з території його країни не буде завдано ядерного удару по території України.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що його країна виступає проти використання будь-якої зброї, а присутність на її території російського озброєння, здатного нести ядерні заряди, пояснив необхідністю дбати про власну безпеку.

Фрагменти з інтерв’ю очільника білоруського МЗС телеканалу "France24" наводить державне агентство "БелТА".

"Ми загалом категорично проти використання ядерної зброї. Може, ви знаєте, що ще в 90-х ми вивезли ядерну зброю з території Білорусі... Ми загалом проти використання будь-якої зброї, переконаний, що завжди є можливість сісти за стіл переговорів і знайти вирішення проблеми”, - запевняв журналіста у миролюбності своєї країни Володимир Макей.

Журналіст нагадав білоруському міністру про озброєння, яке відповідно до домовленостей з Росією розташоване в Білорусі і здатне нести ядерні заряди, і поцікавився, чи може ця зброя бути використаною проти України. 

"Знову ж повторюся, ми зацікавлені у припиненні конфлікту якнайшвидше. Ми не збираємося завдавати удару", - ухильно відповів Макей.

Водночас під час розмови з журналістом французького телеканалу очільник МЗС Білорусі чи не вперше назвав військове вторгнення РФ до України війною. На це звернуло увагу видання “Наша Ніва”, опублікувавши відповідний фрагмент розмови.

Нагадаємо, з території Білорусі в напрямку України 24 серпня випустили кілька ракет.

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