Очільник МЗС Чехії пояснив, до чого призведе поразка України

Європейські партнери повинні залишатися зосередженими на оборонних потребах України та посилювати тиск на Росію і її союзників.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пише Telex.

"Мета Москви – не тільки знищити Україну та асимілювати її своїм жорстоким мисленням як суто російську територію. Я думаю, що це загальновідомий факт, що Чехія бачить російський імперіалізм як найбільшу загрозу і ризик для Європи. Чехія підтримуватиме Україну доти, доки це буде потрібно. В інтересах Європи, щоб Україна захищалася, захищалася протистояти російській агресії та повертала собі всю свою територію", - сказав він.

На думку Ліпавського, наразі ніхто не робить для безпеки Європи більше, ніж українці.

"Наївно думати, що якщо Росія переможе в Україні, її танки зупиняться біля наших кордонів", - зазначив міністр.

Він також додав, що після Другої світової війни Москва включила Центральну Європу в російську сферу впливу. На думку очільника МЗС, одне з найважливіших завдань Заходу, Євросоюзу та НАТО - не допустити повторної спроби Москви "викрадення" Європи.

Нагадаємо, у лютому президент Чехії Петро Павло заявив, що Прага знайшла 800 тисяч артснарядів, які б могли доправити до України. Політик уточнив, що боєприпаси можна доправити за кілька тижнів, але для цього потрібне фінансування. До закупівлі, окрім Чехії, приєдналися ще 18 країн.

Днями президент Чехії оголосив, що постачання українським військовим артилерійських боєприпасів розпочнеться протягом кількох тижнів.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Чехії зробив нову заяву щодо можливої присутності в Україні військ країн НАТО.

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