Очільник МЗС Естонії розповів, що буде з Путіним після програшу Росії

Міністр закордонних справ Естонії пояснив, як Путіна можуть усунути від влади.

Повалення путінського режиму може статися після програшу Росії у повномасштабній війні проти України.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

"Очевидно, що падіння Путіна може статися, коли Росія програє війну. Отже, щодо програшу Росії, я повністю погоджуюся з попередніми умовами президента Зеленського. По-перше, це повне звільнення всіх українських територій. По-друге, виплата всіх репарацій. І, по-третє, цілковита відповідальність. Це лакмус для світової спільноти, що ми не побачимо повернення до business as usual у міжнародних відносинах після війни з Путіним та його співучасниками. Вони мають понести повну відповідальність за злочини проти людяності, які вони вчинили, за злочини агресії. І ці події, я думаю, можуть призвести до повалення путінського режиму. Коли це може статися? Це питання сильнішої та практичнішої підтримки України західною спільнотою. Бо я не на секунду не сумніваюся в рішучості хоробрих українців всіма засобами протистояти на полі бою російським агресорам", - розповів Урмас Рейнсалу.

Коли закінчиться війна в Україні: прогнози

Полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що війна Росії проти України може завершитися в березні 2023 року.

Російський соціолог та публіцист Ігор Ейдман заявив, що Путіна "скине з трону" його близьке оточення.

Однак кремлівський диктатор Володимир Путін нещодавно заявив, що процес врегулювання з Україною буде "непростим і потребуватиме певного часу".

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