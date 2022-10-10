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Очільник МЗС Латвії закликав збільшити постачання зброї Україні після масованого обстрілу міст

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Очільник МЗС Латвії закликав збільшити постачання зброї Україні після масованого обстрілу міст

Фото: Associated Press

Міністр закордонних справ Латвії відреагував на масовану ракетну атаку по містах України.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав збільшити постачання зброї Україні після російських ракетних обстрілів міст, зокрема Києва та Запоріжжя.  

Про це він написав у Twitter.

"Обстрілюючи Київ та Запоріжжя, Росія показує своє боягузтво і справжню природу терористичної держави. Необхідні додаткові поставки зброї для України, щоб зупинити цю війну і Росію", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у понеділок, 10 жовтня російська армія завдала масованого ракетного удару по містам України.

Ракетний удар Росії по Україні 10 жовтня

Внаслідок ракетного обстрілу Києва та інших міст України кількість жертв та руйнувань збільшується.

Так, у Києві наразі відомо що за непідтвердженими даними, загиблих – від 5 до 8.

Майже одночасно з Києвом 10 жовтня вибухи пролунали у Дніпрі. Ймовірно, російська армія завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі. Є масштабні руйнування.

У Хмельницькому спрацювала система ППО.

У Львівській області зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури.

У ніч проти 10 жовтня російські окупанти здійснили ракетний обстріл міста Миколаєва. По місту було випущено 10 ракет С300.

По Запоріжжю вночі ворог випустив 7 ракет, ймовірно С-300, повідомив голова запорізької ОВА Олександр Старух.

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Дата публікації
Перегляди
1085
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