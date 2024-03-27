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Очільник МЗС Латвії зробив гучну заяву про використання заморожених активів РФ

Очільник МЗС Латвії зробив гучну заяву про використання заморожених активів РФ

Міністр закордонних справ Франції Крішʼяніс Каріньш запропонував, як можна використати заморожені активи РФ. Фото: X (Twitter)

ЄС націлений на використання прибутків від заморожених активів Росії, а це кілька мільярдів євро, на допомогу для України.

Заморожені кошти Росії на Заході треба використати не лише на відбудову, але і на закупівлю озброєння для України.

Про це під час спільної пресконференції з очільником польської дипломатії Радославом Сікорським в Ризі заявив міністр закордонних справ Латвії Крішʼяніс Каріньш, повідомляє Wnp.pl.

Латвійський міністр зазначив, що ЄС націлений на використання прибутків від заморожених активів Росії, а це кілька мільярдів євро, на допомогу для України.

За його словами, треба мати можливість використовувати російські кошти не лише для відновлення України, але і для закупівлі озброєння.

“На мій погляд, треба дивитися на це ширше — не тільки на прибутки від активів, а й на самі активи і державні активи, які знаходяться в різних європейських банках. Це сотні мільярдів. Ми повинні мати змогу використовувати ці кошти не лише на відбудову України, але й також на озброєння”, — підкреслив Каріньш.

Нагадаємо, Захід заморозив активи Центробанку РФ на майже 300 млрд євро. Левова частка цих грошей — близько 190 млрд євро — зберігається в бельгійському центральному депозитарії Euroclear. Вже у липні Україна може отримати 2-3 млрд євро з прибутків від заморожених російських активів.

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