Очільник МЗС Латвії зробив гучну заяву про використання заморожених активів РФ

ЄС націлений на використання прибутків від заморожених активів Росії, а це кілька мільярдів євро, на допомогу для України.

Заморожені кошти Росії на Заході треба використати не лише на відбудову, але і на закупівлю озброєння для України.

Про це під час спільної пресконференції з очільником польської дипломатії Радославом Сікорським в Ризі заявив міністр закордонних справ Латвії Крішʼяніс Каріньш, повідомляє Wnp.pl.

Латвійський міністр зазначив, що ЄС націлений на використання прибутків від заморожених активів Росії, а це кілька мільярдів євро, на допомогу для України.

За його словами, треба мати можливість використовувати російські кошти не лише для відновлення України, але і для закупівлі озброєння.

“На мій погляд, треба дивитися на це ширше — не тільки на прибутки від активів, а й на самі активи і державні активи, які знаходяться в різних європейських банках. Це сотні мільярдів. Ми повинні мати змогу використовувати ці кошти не лише на відбудову України, але й також на озброєння”, — підкреслив Каріньш.

Нагадаємо, Захід заморозив активи Центробанку РФ на майже 300 млрд євро. Левова частка цих грошей — близько 190 млрд євро — зберігається в бельгійському центральному депозитарії Euroclear. Вже у липні Україна може отримати 2-3 млрд євро з прибутків від заморожених російських активів.

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