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Кім розповів, за якої умови розвиватиметься наступ ЗСУ на Миколаївщині

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Кім розповів, за якої умови розвиватиметься наступ ЗСУ на Миколаївщині

Фото: Олексій Резніков / Facebook

Українські військові, які захищають Миколаївську область, чекають на важке озброєння для розвитку наступу.

Щодо ситуації на Миколаївщині, обстановка важка, але контрольована українськими силами. Військові на лінії фронту працюють цілодобово.   

Про це голова ОВА Віталій Кім розповів під час брифінгу у середу, 6 липня.

"Область, звісно, живе у напруженні. Військові на лінії фронту працюють цілодобово і важко. Про якісь успіхи можуть розповідати лише військові. Однак. у нас є повна комунікація з військовими, що стосується оснащення. Ми в області чекаємо на важке озброєння та боєприпаси, щоб розвивати наші успіхи та звільняти території", -  сказав Віталій Кім.

Раніше очільник Миколаївської ОВА розповів, що у тимчасово захопленому окупантами Херсоні настрої дуже різні, але ніхто з людей не любить росіян. 

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