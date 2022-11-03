Очільник Пентагону переконаний, що ЗСУ звільнять Херсон та область

Він сказав, що українські війська здатні звільнити правобережжя Херсонщини.

Міністр оборони США Ллойд Остін переконаний, що ЗСУ можуть відвоювати в окупантів правобережжя Херсонщини разом з облцентром.

Про це очільник Пентагону сказав на пресконференції 3 листопада.

"Чи можуть українці захопити решту території Херсонської області на правобережжі Дніпра: я, безумовно, вірю в те, що вони здатні це зробити. І найголовніше – що українці вірять в те, що вони здатні це зробити", – заявив Остін.

"Ми знаємо, що вони (ЗСУ – ред.) вдавалися до методичних і вкрай ефективних зусиль із відвойовування їхньої суверенної території. Гадаю, вони надалі продовжать тиск, поки не встановлять контроль над територією на правому березі річки (Дніпро – ред.)", – додав американський міністр.

Зауважимо, що до цього моменту високопосадовці зі США уникали таких оптимістичних оцінок контрнаступу ЗСУ на півдні.

Ситуація на Херсонщині

Російські окупанти не залишають правий берег Херсона, хоча намагалися створити видимість протилежного, повідомив член комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

Натомість загарбники готують Херсон до вуличних боїв і задля цього примусово вивозять з міста цивільних, зачищають територію, щоб потім спокійно вести бойові дії. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

Військовий експерт Віктор Ягун теж заявив, що російська армія не планує залишати Херсон. Окупанти намагалися зробити "пастку" для ЗСУ: відволікти їх міськими боями і вторгнутися в тил, проте українська сторона викрила ці плани.

Водночас із будівлі Херсонської ОДА раптово зник російський прапор. Коментуючи цей факт, секретар РНБО Олексій Данілов заявив: "Це каже про те, що скоро там щось має відбуватися".

Зауважимо, що за оцінками очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова, операція зі звільнення Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.

Вибухи на стадіоні та залякування місцевих: поточна ситуація в окупованому Херсоні

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