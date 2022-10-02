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Очільник Пентагону похвалив ЗСУ за успіхи на полі бою та за вміле використання HIMARS

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Очільник Пентагону похвалив ЗСУ за успіхи на полі бою та за вміле використання HIMARS

Фото: Getty Images

Очільник Пентагону Ллойд Остін похвалив ЗСУ за успіхи на фронті та захист України від російських окупантів.

Ллойд Остін похвалив українських захисників за вдале використання РСЗВ HIMARS, які знищують російські штаби та склади з боєприпасами. 

Про це пише The Guardian.

Керівник Пентагону наголосив, що зараз змінюється динаміка на полі битви. 

"Українські військові дуже добре попрацювали в районі Харкова і перемістилися, щоб скористатися новими можливостями. Бої у Херсонській області йдуть трохи повільніше, але вони досягають прогресу", - зазначив голова Пентагону.

На думку Ллойд Остіна, вміле використання РСЗВ HIMARS позбавляють росіян значних можливостей на фронті.

"Справа не тільки в обладнанні, яке у вас є. Справа в тому, як ви використовуєте це обладнання, як ви синхронізуєте все разом, щоб створити ефект на полі бою, який потім може відкрити нові можливості", - очільник Пентагону. 

Нагадаємо, генсек НАТО прокоментував звільнення Лиману та похвалив ЗСУ

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1054
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