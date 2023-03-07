Очільник Пентагону порівняв "вагнерівців" та регулярну армію РФ: "Вони трохи кращі"

Вашингтон не бачив зразкових дій російських військ у великих масштабах.

Американський міністр оборони Ллойд Остін заявив, що найманці ПВК "Вагнера", засновником якої є олігарх Євген Пригожин, показали себе у війні більш ефективними, ніж регулярна армія країни-агресорки Росії.

Про це він заявив під час поїздки до Близького Сходу.

Очільник Пентагону каже, що Сполучені Штати бачили, як багато ув'язнених швидко гинули на полі бою.

"Але ви знаєте, вони трохи кращі за російські сили. Ми не бачили зразкових дій російських військ у великих масштабах", - каже Остін.

За словами Остіна, методи "вагнерівців" були цікавими, але немислимими. Зокрема, наголосив голова Пентагону, ПВК використовували каторжників, ув'язнених, "щоб регулярно керувати своїм наступом".

"Проте я не думаю, що вони продовжують вербувати із в'язниць. Але ці типи методів були справді цікавими, відверто кажучи, немислимими", - наголосив Ллойд Остін.

Нагадаємо, в Росії конфлікт між власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і керівництвом міноборони РФ в особі Сергія Шойгу і Валерія Герасимова вийшов на новий рівень. Пригожин заявив, що Шойгу свідомо обмежив видавання найманцям боєприпасів, щоб знищити ПВК.

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