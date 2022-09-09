Очільник Пентагону захоплений успіхами контрнаступу ЗСУ біля Харкова і Херсона

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що українські військові мають певні успіхи зі звільнення Херсонської та Харківської областей. І це дуже надихає американського міністра оборони.

Він вважає, що численні поразки російської армії на полі бою стануть серйозним ударом для Кремля, зокрема для Путіна.

Про це повідомляє Reuters.

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"Зараз ми бачимо успіх біля Херсона, ми бачимо певний успіх біля Харкова, і це дуже, дуже надихає", — сказав Остін під час пресконференції зі своїм чеським колегою в Празі.

Також він додав, посилаючись на дані західних спецслуж, що ЗС РФ зазнають величезних втрат. Остін вважає, що успішність спецоперації українських сил показують своїм західним прихильникам та союзникам, що Україна заслуговує на подальшу підтримку.

Нагадаємо, у колонці редактор розділу безпеки The Telegraph Кон Колін заявив, що повна поразка президента Володимира Путіна вже видніється на горизонті.

Тим часом радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк анонсував гарні новини від ЗСУ з інших напрямків, про які зараз ще не можна говорити. За його словами, після успіхів ЗСУ на Харківщині росіяни перестають вірити своїм пропагандистам і визнають, що недооцінили українську армію.

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