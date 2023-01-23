Очільник збройних сил Норвегії назвав кількість вбитих і поранених на війні українців та окупантів

Зазначимо, що українська сторона офіційно не оголошує кількість загиблих військових.

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен заявив, що на війні проти України загинули і було поранено майже 180 тис. російських військових.

Про це інформує Kressy24.

За його інформацією, цифри втрат України, ймовірно, перевищують 100 тис. убитих і поранених солдатів.

"Крім того, в Україні близько 30 тис. мирних жителів загинули в цій жахливій війні, яка відбувається не так далеко від нас", – сказав Крістофферсен.

Головнокомандувач норвезької армії певен, що Росія досі має можливість виробляти зброю, знімати запаси зі своїх складів і мобілізувати ще більше людей.

"Росія насправді може протриматися дуже довго", – вважає Крістофферсен.

Тому він наголошує, що Україна потребує танків та сучасних систем ППО. Танки допоможуть піти в наступ та повернути окуповані території.

"Найбільше турбує те, чи вдасться Україні стримати російські ВПС. Ми не бачили великих зусиль з боку російських ВПС завдяки протиповітряній обороні, яка є в України", – додав Ейрік Крістофферсен.

Зазначимо, що українська сторона офіційно не оголошує кількість загиблих військових.

Нагадаємо, в кінці листопада 2022-го президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що втрати українських військових нібито склали 100 тисяч осіб убитими.

Пізніше в Єврокомісії пояснили помилку своєї очільниці, заявивши, що ця цифра була взята із зовнішніх джерел і стосувалася втрат убитими і пораненими та "була покликана показати жорстокість Росії".

Тодішній радник Офісу президента Олексій Арестович, коментуючи заяву фон дер Ляєн, зазначив, що втрати України у війні з РФ становлять "від 10 до 20 тис. загиблих військових".

Востаннє офіційно про кількість втрат Україна повідомляла 22 серпня. Тоді головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що майже 9 тисяч українських героїв загинули на війні з РФ.