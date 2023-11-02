Очолила окупаційне "міністерство молодіжної політики лнр": радниці терориста Пасічника повідомлено про підозру

Наразі Юлія Величко переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території на сході України.

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку Юлію Величко – так звану "міністерку молодіжної політики РФ" у тимчасово окупованій частині Луганщини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

На цю "посаду" фігурантку призначили у червні 2023 року. До цього вона була радницею у ватажка терористичної організації "лнр" Пасічника та агітувала місцеву молодь підтримати російських загарбників після початку повномасштабного вторгнення рф.

У "міністерському кріслі" колаборантка координує діяльність створеного агресором "молодіжного парламенту лнр".

Це загарбницька псевдоустанова, яка в публічній площині має створювати ілюзію підтримки кремлівського режиму з боку юних мешканців захопленої Луганщини.

Крім того, Величко організовувала відбір "кандидатів" серед місцевих колаборантів до "молодіжного парламенту при держдумі РФ" у Москві.

Там юні "делегати" проходять ідеологічну "обробку" на користь кремля та отримують "методички" щодо залучення своїх однолітків з окупованого Донбасу до агресивної війни проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Величко про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі фігурантка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території на сході України. У зв’язку з цим тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти України.

Колаборантка Юлія Величко / Фото: СБУ

Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, СБУ викрила колаборантку, яка допомагала окупантам під час окупації Херсонщини.

Читайте також: