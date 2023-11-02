Очолила окупаційне "міністерство молодіжної політики лнр": радниці терориста Пасічника повідомлено про підозру

Наразі Юлія Величко переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території на сході України.
Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку Юлію Величко – так звану "міністерку молодіжної політики РФ" у тимчасово окупованій частині Луганщини.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
На цю "посаду" фігурантку призначили у червні 2023 року. До цього вона була радницею у ватажка терористичної організації "лнр" Пасічника та агітувала місцеву молодь підтримати російських загарбників після початку повномасштабного вторгнення рф.
У "міністерському кріслі" колаборантка координує діяльність створеного агресором "молодіжного парламенту лнр".
Це загарбницька псевдоустанова, яка в публічній площині має створювати ілюзію підтримки кремлівського режиму з боку юних мешканців захопленої Луганщини.
Крім того, Величко організовувала відбір "кандидатів" серед місцевих колаборантів до "молодіжного парламенту при держдумі РФ" у Москві.
Там юні "делегати" проходять ідеологічну "обробку" на користь кремля та отримують "методички" щодо залучення своїх однолітків з окупованого Донбасу до агресивної війни проти України.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Величко про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Наразі фігурантка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території на сході України. У зв’язку з цим тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти України.
Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми.
Нагадаємо, СБУ викрила колаборантку, яка допомагала окупантам під час окупації Херсонщини.
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