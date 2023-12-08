"Очолив окупаційний "парламент ДНР": СБУ повідомила про підозру соратнику терориста Мотороли

У 2023 році Артем Жога взяв участь у незаконних виборах у Донецьку від кремлівської партії "Єдина Росія".
Служба безпеки задокументувала нові злочини колаборанта Артема Жоги – очільника так званої "народної ради ДНР" у тимчасово захопленому Донецьку. Основним його завданням на цій "посаді" є поширення кремлівського режиму під виглядом роботи псевдопарламенту на тимчасово окупованій частині регіону.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Також Жога бере безпосередню участь у розподіленні "бюджетних" видатків місцевої окупаційної адміністрації рф на потреби військових формувань країни-агресора.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).
За даними слідства, Жога ще у 2014 році підтримав терористів на сході України та разом із сином вступив до угруповання "Спарта". Там він зблизився з терористом "Моторолою" та став його близьким другом і соратником.
Після знищення ватажка син Жоги очолив угруповання і воював проти України до весни 2022 року, коли його теж було знищено під Волновахою.
Потім командування підрозділом терористів перейшло до його батька.
Встановлено, що 9 травня минулого року Жога їздив до Москви, щоб отримати з рук Путіна зірку героя РФ, якою окупанти посмертно нагородили його сина.
Також терорист був присутній у кремлі під час підписання президентом РФ так званого "договору про вступ до складу Росії" тимчасово окупованих територій України.
У 2023 році зловмисник взяв участь у незаконних виборах у Донецьку від кремлівської партії "Єдина Росія". За підсумками фейкового плебісциту Жогу призначили "головою псевдопарламенту ДНР".
Нагадаємо, що раніше за матеріалами СБУ Жогу заочно засудили до 12 років тюрми за участь у терористичній організації та незаконних збройних формуваннях.
Оскільки зловмисник переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його покарання.
Нагадаємо, 8 грудня Путін у Кремлі повідомив "герою "ДНР" Артему Жозі про плани висуватися на новий президентський термін. Свою заяву Путін зробив після нагородження медалями "героїв Росії" у Георгіївській залі Кремля.
До слова, Центрвиборчком РФ вирішив, що президентські "вибори" триватимуть кілька днів – у період від 15 до 17 березня 2024 року.
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