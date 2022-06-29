Очолив виходець із Ростова: окупанти створили у Мелітополі фейкову державтоінспекцію

Російські окупаційні війська створили у Мелітополі в Запорізькій області так звану “державну автоінспекцію” та проводять перепис населення.

У захопленому Мелітополі окупанти створили фейкову державну автоінспекцію, яку очолив виходець із Ростова.

Про це в ефірі телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"У Мелітополі окупанти створили фейкову державтоінспекцію. Зняли відеоролик, як вони зупиняють якусь автівку, видають правила дорожнього руху. ДАІ - фейкова, про неї нічого не відомо, всі авто, що є в ролику - українські, з українськими номерами. Керівника ДАІ прислали з Ростова", - зазначив він.

Також він додав, що окупанти проводять перепис населення у Мелітополі.

Нагадаємо, що у захопленому Мелітополі окупанти примушують місцеве населення відправляти дітей до шкіл, де навчають за російською програмою, а у разі відмови погрожують відібрати батьківські права.