Очолив виходець із Ростова: окупанти створили у Мелітополі фейкову державтоінспекцію

Російські окупаційні війська створили у Мелітополі в Запорізькій області так звану “державну автоінспекцію” та проводять перепис населення.
У захопленому Мелітополі окупанти створили фейкову державну автоінспекцію, яку очолив виходець із Ростова.
Про це в ефірі телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"У Мелітополі окупанти створили фейкову державтоінспекцію. Зняли відеоролик, як вони зупиняють якусь автівку, видають правила дорожнього руху. ДАІ - фейкова, про неї нічого не відомо, всі авто, що є в ролику - українські, з українськими номерами. Керівника ДАІ прислали з Ростова", - зазначив він.
Також він додав, що окупанти проводять перепис населення у Мелітополі.
Нагадаємо, що у захопленому Мелітополі окупанти примушують місцеве населення відправляти дітей до шкіл, де навчають за російською програмою, а у разі відмови погрожують відібрати батьківські права.
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