ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
716
Час на прочитання
2 хв

Одеса — наступна? : Захід остерігається нових втрат України без термінової допомоги

Дипломати й аналітики попереджають: без нових постачань зброї Україна може втратити ключові міста вже цієї осені.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Збройні сили України

Збройні сили України / © Associated Press

Серед європейських дипломатів і лідерів зміцнюється переконання: Росія не готова до припинення вогню, а її головна мета — Одеса. Один із західних посадовців вважає, що саме це місто є нинішнім фокусом Кремля: Путін розглядає його як історично “російське”, а його захоплення позбавить Україну доступу до головного порту.

Про це пише Financial Times.

Нещодавній візит до Києва групи колишніх лідерів Європи, включно з Карлом Більдтом і Санною Марін, лише посилив занепокоєння. У своїй заяві вони застерегли: хоча українці не мають наміру капітулювати, без нової масштабної допомоги є ризик втрати нових міст і територій. За їхніми словами, ситуація швидко погіршується.

Оцінки від деяких офіційних осіб НАТО звучать ще песимістичніше. Вони попереджають: якщо тенденція збережеться, без суттєвого збільшення західної допомоги Україна може досягти критичної межі вже за шість місяців. У той час як Росія, попри втрати, зможе утримувати темп операцій ще рік, Україна може втратити здатність до ефективного опору вже восени.

Хоча саміт НАТО у Гаазі приніс Києву кілька політичних сигналів підтримки, за оцінками військових аналітиків, ці декларації мають менше значення, ніж реальні постачання зброї. Серед обговорюваних тем — можливе нове постачання Patriot і ракет для HIMARS. Українські системи ППО виснажені, і нові Patriot стали б ключовим підсиленням. Утім, попри позитивні сигнали після зустрічі Зеленського з Трампом залишається невизначеність: колишній президент США неодноразово змінював позицію, і його заява — ще не гарантія дій.

Попри це, деякі західні оглядачі залишаються обережно оптимістичними. Вони вказують, що за останній рік Росія змогла захопити лише 0,25% території України, а перевага Києва в дронах не дозволяє РФ вести масований наступ. Навіть у разі прориву, вважають аналітики, у Росії не вистачить бронетанкових сил, щоб повністю скористатися здобутком.

Проте багато хто визнає: у цій війні вже неодноразово спростовували загальноприйняті прогнози. І якщо нинішній песимізм Заходу підтвердиться, ефект саміту НАТО може швидко зійти нанівець. Як висловився один з дипломатів, навіть усмішка нового генсека НАТО Рютте, відомого своїм оптимізмом, може зникнути до кінця року.

Раніше в НАТО попередили про “важке літо” для України. Попри значні втрати Росія, ймовірно, продовжить повільне просування в Україні цього літа, заявили представники НАТО, описуючи ситуацію як похмуру та без явних ознак прориву з обох боків.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie