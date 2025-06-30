Збройні сили України / © Associated Press

Реклама

Серед європейських дипломатів і лідерів зміцнюється переконання: Росія не готова до припинення вогню, а її головна мета — Одеса. Один із західних посадовців вважає, що саме це місто є нинішнім фокусом Кремля: Путін розглядає його як історично “російське”, а його захоплення позбавить Україну доступу до головного порту.

Про це пише Financial Times.

Нещодавній візит до Києва групи колишніх лідерів Європи, включно з Карлом Більдтом і Санною Марін, лише посилив занепокоєння. У своїй заяві вони застерегли: хоча українці не мають наміру капітулювати, без нової масштабної допомоги є ризик втрати нових міст і територій. За їхніми словами, ситуація швидко погіршується.

Реклама

Оцінки від деяких офіційних осіб НАТО звучать ще песимістичніше. Вони попереджають: якщо тенденція збережеться, без суттєвого збільшення західної допомоги Україна може досягти критичної межі вже за шість місяців. У той час як Росія, попри втрати, зможе утримувати темп операцій ще рік, Україна може втратити здатність до ефективного опору вже восени.

Хоча саміт НАТО у Гаазі приніс Києву кілька політичних сигналів підтримки, за оцінками військових аналітиків, ці декларації мають менше значення, ніж реальні постачання зброї. Серед обговорюваних тем — можливе нове постачання Patriot і ракет для HIMARS. Українські системи ППО виснажені, і нові Patriot стали б ключовим підсиленням. Утім, попри позитивні сигнали після зустрічі Зеленського з Трампом залишається невизначеність: колишній президент США неодноразово змінював позицію, і його заява — ще не гарантія дій.

Попри це, деякі західні оглядачі залишаються обережно оптимістичними. Вони вказують, що за останній рік Росія змогла захопити лише 0,25% території України, а перевага Києва в дронах не дозволяє РФ вести масований наступ. Навіть у разі прориву, вважають аналітики, у Росії не вистачить бронетанкових сил, щоб повністю скористатися здобутком.

Проте багато хто визнає: у цій війні вже неодноразово спростовували загальноприйняті прогнози. І якщо нинішній песимізм Заходу підтвердиться, ефект саміту НАТО може швидко зійти нанівець. Як висловився один з дипломатів, навіть усмішка нового генсека НАТО Рютте, відомого своїм оптимізмом, може зникнути до кінця року.

Реклама

Раніше в НАТО попередили про “важке літо” для України. Попри значні втрати Росія, ймовірно, продовжить повільне просування в Україні цього літа, заявили представники НАТО, описуючи ситуацію як похмуру та без явних ознак прориву з обох боків.