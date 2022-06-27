Одеса, незважаючи на воєнний стан, планує розпочати купальний сезон: за яких умов це буде

Одеса, незважаючи на воєнний стан, планує розпочати купальний сезон. Щоправда, лише на кількох пляжах та із суворими правилами.
В мерії пояснили, що місто просто не може впоратися з напливом охочих зануритися у море, тому вирішили відпочинок упорядкувати.
Про це йдеться в сюжеті ТСН 27 червня.
На всіх одеських пляжах попереджувальні таблички, що заміновано. І це не просто слова - за останні кілька місяців на Одещині було вже 3 випадки, коли люди гинули, просто намагаючись зайти у воду. Попередження, на жаль, людей не зупиняють, і особливо на світанку біля моря можна побачити чимало відчайдухів.
Аби хоч якось впорядкувати несанкціоноване купання і попередити нещасні випадки, в одеській мерії вирішили все ж відкрити кілька пляжів.
Коли саме на визначені мерією пляжі зайдуть відпочивальники - поки ще невідомо. Посадовці нам повідомили, що лише розробляють схему, бо такого ще ніколи не робили. Пляжі треба розмінувати, встановити загороджувальні сітки у воді, аби морські міни не підпливали до берега, та додаткові спостережні вежі, аби виявляти снаряди на відстані.
Тож зараз тривають консультації з військовими і одночасно визначають територію, де купатися буде найбільш безпечно.
Нагадаємо, що окупанти вночі ракетами обстріляли Одеську область: серед поранених - дитина.
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