Одеса, незважаючи на воєнний стан, планує розпочати купальний сезон: за яких умов це буде

Одеса, незважаючи на воєнний стан, планує розпочати купальний сезон: за яких умов це буде

Одеса, незважаючи на воєнний стан, планує розпочати купальний сезон. Щоправда, лише на кількох пляжах та із суворими правилами.

В мерії пояснили, що місто просто не може впоратися з напливом охочих зануритися у море, тому вирішили відпочинок упорядкувати.

Про це йдеться в сюжеті ТСН 27 червня.

Також читайте Одеса втратила понад два мільйони гривень через недбалість чиновника мерії

На всіх одеських пляжах попереджувальні таблички, що заміновано. І це не просто слова - за останні кілька місяців на Одещині було вже 3 випадки, коли люди гинули, просто намагаючись зайти у воду. Попередження, на жаль, людей не зупиняють, і особливо на світанку біля моря можна побачити чимало відчайдухів.

Аби хоч якось впорядкувати несанкціоноване купання і попередити нещасні випадки, в одеській мерії вирішили все ж відкрити кілька пляжів.

Коли саме на визначені мерією пляжі зайдуть відпочивальники - поки ще невідомо. Посадовці нам повідомили, що лише розробляють схему, бо такого ще ніколи не робили. Пляжі треба розмінувати, встановити загороджувальні сітки у воді, аби морські міни не підпливали до берега, та додаткові спостережні вежі, аби виявляти снаряди на відстані.

Тож зараз тривають консультації з військовими і одночасно визначають територію, де купатися буде найбільш безпечно.

Нагадаємо, що окупанти вночі ракетами обстріляли Одеську область: серед поранених - дитина.

Читайте також: