Одеса під прицілом: військовий експерт пояснив, чому РФ знову заговорила про захоплення міста

Військовий експерт Сергій Братчук

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Ціль РФ — захопити Одесу: ця тема виринає, коли в росіян щось іде не за планом.

Таку думку в етері КИЇВ24 висловив військовий експерт Сергій Братчук.

«У росіян складається далеко все не так, як заплановано. Складна ситуація на фронті, на лінії бойового зіткнення. Коли йде все не так, росіяни починають витягати якісь краплені карти. Одна з них — тема Одеси. І бачимо, що це періодично повторюється», — зазначив він.

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Ворог тисне і максимально поспішає, тому що ресурси не безмежні в РФ, наголошує Братчук.

«І тема із „захопленням Одеси“ — елемент певного тиску», — підсумував військовий експерт.

Раніше у Financial Times написали, що Росія не готова до припинення вогню, а її головна мета — Одеса. Один із західних посадовців вважає, що саме це місто є нинішнім фокусом Кремля. Путін розглядає його як історично «російське», а його захоплення позбавить Україну доступу до головного порту.

Європейські лідери застерігають: хоча українці не мають наміру капітулювати, без нової масштабної допомоги є ризик втрати нових міст і територій.

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