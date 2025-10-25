Одеса / © Associated Press

Стратегічною метою росіян є захоплення Одеси, оскільки вони прагнуть ізолювати Україну від експортних маршрутів і завдати серйозної економічної шкоди.

Про це у прямому етері телеканалу Еспресо розповів генерал Сухопутних сил США у відставці та колишній командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк.

«Я вважаю, що стратегічною метою росіян є Одеса. Захопивши це портове місто, вони прагнуть ізолювати Україну від експортних маршрутів і завдати їй серйозної економічної шкоди», — заявив генерал.

Він пояснив, що найбільш імовірна лінія просування ворога — із Запоріжжя та Херсона у напрямку Миколаєва та Одеси, щоб перерізати Україні доступ до Чорного моря. «Для досягнення цієї мети вони роблять дві речі. По-перше, намагаються відтягнути українські сили на північ, посилюючи тиск у районах Сум і Харкова. По-друге, прагнуть втягнути українські війська у тривалі й виснажливі бої, щоб послабити їхню обороноздатність», — пояснив Кларк.

Генерал наголосив, що нині головне завдання для Збройних сил України — утримати оборону та не допустити просування ворога на південь. «Потрібно зупинити просування навколо Бахмута, утримати оборону на півдні та не допустити встановлення контролю над північним узбережжям Чорного моря», — підкреслив він.

Кларк також застеріг, що ворог може спробувати посилити натиск у районі Покровська. «Якщо росіяни захоплять місто й візьмуть під контроль автомобільні та залізничні вузли в центрі Донбасу, це дозволить їм посилити тиск на Україну та полегшить подальший наступ у бік Одеси», — зазначив військовий.

«Кампанія ведеться на широкому фронті, і українські Збройні сили повинні послідовно реагувати на неї. Важливо чітко усвідомлювати стратегічні цілі Росії та виважено керувати розгортанням резервів», — підсумував Кларк.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали удару по Одеській області трьома керованими авіабомбами підвищеної дальності.

Ми раніше інформували, що знищення української цивільної інфраструктури й удари по мирному населенню, є частиною стратегії Путіна, яка, на його переконання, має змусити Україну капітулювати.