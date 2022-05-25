"Одеса залишається в пріоритетах ворога, омріяною до окупації": в ОК "Південь" описали ситуацію в регіоні

"Одеса залишається в пріоритетах ворога, омріяною до окупації": в ОК "Південь" описали ситуацію в регіоні

Російські окупанти намагаються облаштувати свої позиції, зокрема і на острові Зміїний, щоб атакувати Одесу. Захоплення цього українського міста та його подальша окупація залишається пріоритетним завдання для військ РФ.

Окрім того, російські військові розгорнули в окупованому Криму додаткові дивізіони протиповітряної оборони.

Про це розповіла керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк на брифінгу 25 травня.

За її словами, українські війська підтвердили посилення і перегрупування російських корабельних угруповань у Чорному морі. Окупанти намагаються облаштувати позиції, зокрема і на Зміїному, щоб атакувати Одесу.

"Одеса залишається в пріоритетах ворога, омріяною до захоплення, омріяною до окупації. Але вона така ж омріяна для мирного життя самими одеситами", – сказала Гуменюк.

Вона також повідомила про розгортання окупантами в Криму додаткових дивізіонів ППО через ураження, яких зазнають їхні кораблі у Чорноморській акваторії.

Проте українські сили оборони зупинили просування російських військ у напрямку Миколаєва.

"Сухопутний сценарій у нас під контролем, морський сценарій ми відстежуємо і готуємо певні моменти для ворогів. А повітряний сценарій залишається таким, що ми очікуємо озброєння, яке допоможе нам ще більше захиститися", – резюмувала представниця ОК "Південь".

Нагадаємо, як повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ, окупанти нарощують авіаційну присутність біля України.