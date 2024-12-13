Одещина двічі за ранок пережила комбіновану атаку: які наслідки

Сьогодні, 13 грудня, армія РФ атакувала Одеський район ракетами, сили ППО збили всі цілі.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Російські терористи двічі за ранок атакували Одещину. На світанку ворог запустив на південь нашої області ударні безпілотники. Без наслідків. Зранку росіяни атакували Одеський район ракетами. Наші сили ППО знищили всі ворожі цілі. Внаслідок влучання осколків ворожої ракети є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема офісного приміщення приватної транспортної компанії та вісьмох вантажівок", - написав він.

Фото: t.me/odeskaODA

На місці працюють всі відповідні служби. За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Щодо ситуації з електроенергією в регіоні – діють графіки відключень.

Нагадаємо:

Уніч проти 13 грудня РФ здійснила комбінований повітряний напад по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Україну атакували 287 повітряних цілей — 94 ракети та 193 БпЛА.

Українські сили ППО збили 80 ворожих крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К", одну балістичну ракету "Іскандер-М" та 80 дронів. Ще 105 БПлА локаційно втрачені.