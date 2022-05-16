Одещину атакували літаки стратегічної авіації: двоє постраждалих, важко поранена дитина

Сьогодні зранку в Одеській області пролунали вибухи.

Сьогодні, 16 травня, окупанти завдали ракетного удару по Одеській області літаками стратегічної авіації. Попередньо, постраждали двоє дорослих і важко поранена маленька дитина. Решта інформації уточнюється.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Внаслідок ворожої атаки уражено об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновані будівлі, спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники і слідчо-оперативна група.

"Ворог продовжує атакувати пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман. Але влучає у мирних мешканців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через замінування російськими військами заблоковано судноплавство в Чорному морі.

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