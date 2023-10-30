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Одещину атакували ракетами "Іскандер": Гуменюк про підступний план окупантів, які обстріляли судноремонтний завод

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Одещину атакували ракетами "Іскандер": Гуменюк про підступний план окупантів, які обстріляли судноремонтний завод

Наслідки ракетного удару

Російським окупантам не дає спокою активність приморського регіону.

Російські окупанти завдали удару по судноремонтному заводу на Одещині ракетами типу “Іскандер”. Три з них влучили по території підприємства та поряд із ним.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

“Це були ракети типу "Іскандер", ворог застосовував балістику. Найімовірніше, три ракети "Іскандер-М" влучили в територію судноремонтного заводу і поруч, і завдали руйнувань адміністративній будівлі. Пошкоджено, зокрема, спеціалізовану техніку відповідно до профілю підприємства”, - розповіла Гуменюк.

Вона також додала, що російським окупантам не дає спокою активність приморського регіону - на Одещині продовжується функціонування гуманітарного навігаційного коридору. 

“Ворог, намагаючись тиснути на цей процес, завдає незрозумілих ударів по акваторії Чорного моря на шляху ймовірного слідування суден, і намагається руйнувати припортову інфраструктуру”, - зазначила Наталья Гуменюк.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару поранення різного ступеню тяжкості отримали четверо співробітників підприємства. Після влучання зайнялася пожежа, яку ліквідували надзвичайники.

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Дата публікації
Перегляди
499
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