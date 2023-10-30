Одещину атакували ракетами "Іскандер": Гуменюк про підступний план окупантів, які обстріляли судноремонтний завод

Російські окупанти завдали удару по судноремонтному заводу на Одещині ракетами типу “Іскандер”. Три з них влучили по території підприємства та поряд із ним.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

“Це були ракети типу "Іскандер", ворог застосовував балістику. Найімовірніше, три ракети "Іскандер-М" влучили в територію судноремонтного заводу і поруч, і завдали руйнувань адміністративній будівлі. Пошкоджено, зокрема, спеціалізовану техніку відповідно до профілю підприємства”, - розповіла Гуменюк.

Вона також додала, що російським окупантам не дає спокою активність приморського регіону - на Одещині продовжується функціонування гуманітарного навігаційного коридору.

“Ворог, намагаючись тиснути на цей процес, завдає незрозумілих ударів по акваторії Чорного моря на шляху ймовірного слідування суден, і намагається руйнувати припортову інфраструктуру”, - зазначила Наталья Гуменюк.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару поранення різного ступеню тяжкості отримали четверо співробітників підприємства. Після влучання зайнялася пожежа, яку ліквідували надзвичайники.

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