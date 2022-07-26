Одещину обстріляли з застосуванням літаків стратегічної авіації: відбулася ракетна атака

У ніч проти 26 липня 2022 у соцмережах з’явилася інформація про два ворожих прильоти в області.

Звуки було чути в місті. Людей закликали перебувати в укриття.

Нібито після прильотів розпочалася сильна пожежа. Наразі немає офіційного підтвердження цієї інформації.

Пізніше стало відомо, що на Одещині відбулася ракетна атака з застосуванням літаків стратегічної авіації.

"Подробиці - згодом. Тримаємо стрій!", - йдеться у повідомленні речника начальника Одеської ОВА Сергія Братчука.

Нагадаємо, окупанти вранці 23 липня, на наступний день після підписання угоди, завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.

В об'єкти інфраструктури порту влучили дві російські ракети, ще дві збила ППО.

Згодом речниця МЗС РФ Марія Захарова підтвердила, що Росія атакувала порт.

Читайте також:

Чекав на "русскій мір" і ракетні атаки: в Одесі затримали коригувальника