Одещину обстріляли з застосуванням літаків стратегічної авіації: відбулася ракетна атака

У ніч проти 26 липня 2022 у соцмережах з’явилася інформація про два ворожих прильоти в області.
Звуки було чути в місті. Людей закликали перебувати в укриття.
Нібито після прильотів розпочалася сильна пожежа. Наразі немає офіційного підтвердження цієї інформації.
Пізніше стало відомо, що на Одещині відбулася ракетна атака з застосуванням літаків стратегічної авіації.
"Подробиці - згодом. Тримаємо стрій!", - йдеться у повідомленні речника начальника Одеської ОВА Сергія Братчука.
Нагадаємо, окупанти вранці 23 липня, на наступний день після підписання угоди, завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.
В об'єкти інфраструктури порту влучили дві російські ракети, ще дві збила ППО.
Згодом речниця МЗС РФ Марія Захарова підтвердила, що Росія атакувала порт.
Читайте також:
- "Це все, що потрібно знати про угоди з Росією": реакція світу на обстріл порту росіянами після підписання договору
- Миколаїв та Одеса росіянам не по зубах: заступник командира 63-ї бригади ЗСУ розповів, завдяки чому тримаються міста
- Стали відомі наслідки ворожого влучання по Одеському порту з зерном