Одещину знову атакували дрони з Чорного моря: було чути вибухи

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

У Повітряних силах ЗСУ у ніч проти 16 грудня повідомили про нові БпЛА, які рухалися в напрямку Одеси та Чорноморська.

За інформацією моніторингових ресурсів під час повітряної тривоги в регіоні пролунали вибухи.

За інформацією військових, сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях. Місцеві жителі повідомляли про серію гучних звуків у місті та передмісті.

Реклама

Наразі офіційної інформації про можливі руйнування чи постраждалих не надходило. Дані уточнюються.

Раніше повідомлялося, що раніше під час нічної атаки на Одесу росіяни поєднали дрони, балістичні та надзвукові ракети.

Ми раніше інформували, що експерт Геннадій Рябцев пояснив, чому відключення світла на Одещині триватимуть довго, скільки черг очікувати та як вплине ситуація на об’єднану енергосистему України.