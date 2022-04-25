Одесити несуть до обстріляної багатоповерхівки квіти і іграшки, а комунальники готують її до відновлення

Одесити несуть до обстріляної багатоповерхівки квіти і іграшки, а комунальники готують її до відновлення

На місці обстрілу житлового будинку в Одесі рятувальники завершили пошукову операцію, а в одеських лікарнях залишаються восьмеро потерпілих.

Більшість поранених виписали з лікарень, у людей легкі поранення, здебільшого їх травмувало склом, яке розліталося під час вибуху, йдеться в ТСН.

«Перебувають у стабільному стані, хтось більш важкий, хтось більший за середню тяжкість, є два пацієнти, які відносно легені, яких ми плануємо виписувати вже додому, інші вимагають подальшого лікування», - зазначає директор міської лікарні Микола Турчин.

Вже другу добу до місця трагедії одесити несуть квіти та м’які іграшки, бо ж тут одним пострілом рашисти вбили цілу родину – бабусю, мати та тримісячну дівчинку Кіру. Батько дівчинки вцілів, бо незадовго до обстрілу вийшов до крамниці, а коли повернувся - на місці квартири була діра, а родина загинула.

Нині біля будинку працюють комунальники, розчищають трамвайну колію, яку закидало уламками, обіцяють пустити транспорт.

Саму багатоповерхівку не зноситимуть, а відновлюватимуть. Фахівці вже почали укріплювати міжповерхові конструкції, які зруйнувала ракета - це квартири від третього до п’ятого поверху. Попередньо зруйнованими вважаються понад півсотні квартир. «Попередньо можна сказати, що будівлю, житловий будинок можна врятувати, його можна відновити шляхом складних проведених робіт, але попередньо фахівці дали оцінку піднявшись на поверхи, що будівлю можна врятувати і не визнавати її в майбутньому аварійною», - зазначає заступник директора департамента міського господарства Валерій Цуркан.

До вцілілих секцій будинку відновили подачу світла, утім більшість пожильців після пережитого виїхали звідси. Вони поїхали до родичів та знайомих, з проханням надати їм тимчасове помешкання до міської влади звернулось лише кілька родин.

В самій Одесі і нині ситуація неспокійна, постійно лунають сигнали повітряної тривоги та зберігається загроза ракетного удару, утім одесити вірять в українські ППО.

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