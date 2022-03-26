Одесити вручну завантажили 15 тисяч тонн піску в мішки і місто поволі повертаються до мирного життя

Одесити вручну завантажили 15 тисяч тонн піску в мішки і місто поволі повертаються до мирного життя

Одесити укріплюють своє місто під рок-хіти - це відео вже облетіло увесь світ.

Одесити, наповнюючи на пляжі мішки з піском, слухають добре знаний мотив у супроводі місцевого барабанщика. Джон Бон Джові, почувши свою композицію , виклав відео на власній сторінці і написав слова підтримки українцям. А одесити у відповідь запросили американського музиканта відвідати своє місто після перемоги.

Про це йдеться в ТСН.

На одеському пляжі знову звучить Бон Джові. А одесити знову копають пісок на пляжі та засипають його у мішки. Кажуть, зараз саме це сенс “їхнього життя” — робити все для оборони рідного міста. А музика підбадьорює та перебиває звуки вибухів, які періодично лунають з моря. «Так воно страшно, але якщо ми на цьому зациклюватимемося, то з цього нічого доброго не вийде. Приходять і сім'ями і навіть маленькі діти приходили, копали маленькими лопаточками, допомагали батькам», - кажуть активісти.

Вони і гадки не мали, що відео, яке тут зняли кілька днів тому, набере стільки переглядів в Інтернеті і дійде до самого рок музиканта.

Коли побачили, що Бон Джові виклав ролик у себе на сторінці і підтримав дописом одеситів, вирішили повторити акцію. На пляжі виконали композиції інших світових музикантів. «Хотілося б показати всьому світу, що відбувається у нас у місті, що відбувається у нас у країні», - каже засновник музичної школи Ельнур Рустамов.

Концертом не обмежилися — керівник яхт клубу написав особисто Джону Бон Джові та його групі, а його допис підтримали тисячі людей. «Я запросив їх приїхати до Одеси після перемоги. Я сказав, що у нас обов'язково буде регата, присвячена острову Зміїному, кубок острова Зміїний і запросив його до свого екіпажу на цю регату», - розповідає директор чорноморського яхт-клубу Альберт Кабаков.

В яхт-клубі впевнені — музикант обов'язково відповість та відвідає Одесу, адже писав, що захоплюється українцями, які боронять свою землю від ворога. А поки ж продовжують укріплювати Одесу під рок-хіти .

За неповний місяць на одеських пляжах вручну завантажили понад 15 тисяч тонн піску. Це майже пів мільйона мішків. Коли подивитись на неймовірну роботу людей, то вже не здається жартом фраза, що свого часу українці викопали Чорне море.

Люди працюють одразу на трьох пляжах і вже викопали чималі котловани. Мішками з піском обклали не лише блокпости, а і відомі одеські пам'ятники. Щоб зберегти їх для нащадків і показати зіркам зі всього світу. Вони обов’язково приїдуть сюди.

Одесити укріплюють своє місто під хіти Бон Джові

Водночас Одеса поволі повертається до мирного життя. Після майже місячної перерви там знову відкрили зоопарк. Досі він отримував гуманітарну допомогу з Європи, допомагали небайдужі містяни, то ж звірі не були голодними.

Але тепер все ж вирішили повертатися до власного заробітку. Працюватимуть попри воєнний стан і часті повітряні тривоги. Щоправда робочий день у звіринці буде скороченим, лише з 9 ранку до третьої дня, аби працівники встигли після роботи дістатися додому до комендантської години. Одесити ідуть в зоопарк масово. Адже там весняний бебі-бум - у вольєрах з’явилося чимало малечі, ось-ось буде поповнення і у птахів.

Читайте також:

"Російські" сири та ковбаси дерусифікували на Сумщині

Львівська родина прихистила в трьох кімнатах одразу п’ять родин

Вступну кампанію планують провести у звичні строки і максимально цифралізовано