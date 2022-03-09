Одесити захистили пам'ятник Дюку від окупантів мішками з піском – фото

Пам'ятник Дюку де Рішельє – символ міста.

Одесити активно готуються до ймовірних наступів російських військ і укріплюють не лише свої кордони, а й історичні пам'ятки.

Так, мешканці "Південної Пальміри" вже захистили символ свого міста – пам'ятник Дюку де Рішельє у центрі Одеси. Активісти обклали пам'ятник мішками з піском.

Зазначимо, що днями, аби підтримати одеситів та військових на барикади вийшли і музиканти. Під акомпанемент гітари та баяна пролунали пісні, відомі одеситам всього світу. Це була підтримка для тих, хто бореться з ворогом і подарунок для жінок на 8 Березня.

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