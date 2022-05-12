Одеська ОВА підтвердила удар і пожежу на російському кораблі "Всеволод Бобров"

Одеська військова адміністрація підтверджує, що ЗСУ завдали удару по ворожому кораблю "Всеволод Бобров".

Це судно - одне із найновіших у російському флоті.

Про це розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, завдяки діям українських військових моряків загорілося судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров" - одне із найновіших у російському флоті, яке прямувало до острова Зміїний.

Братчук звернув увагу, що цей острів тепер може називатися "Змієбаєвовкою", адже там, як і в херсонській Чорнобаївці, українські бійці постійно знищують ворога.

"Кажуть, що "Всеволод Бобров" чалапає до Севастополя. Інформація потребує уточнення. Але те, що йому дали "змієбаїів" в районі острова Зміїного – це правда", – повідомив Братчук.

Ранішек у ЗМІ писали, що Росія втратила ще один корабель, який прямував до острова Зміїний. За даними джерел видання, РФ могла втратити судно тилового забезпечення проєкту 23120. Таких в Росії лише два – "Всеволод Бобров" та "Ельбрус".