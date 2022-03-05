Одеське узбережжя заміновано, мешканців просять не ходити цією територією

Українські військові контролюють морську лінію в Одеській області.

Мешканців Одеси та області попереджають про небезпеку пересування територією морського узбережжя через мінування певних ділянок.

Про це повідомляє МВС України.

"Система оборони узбережжя включає в себе мінування певних територій, де ворог може здійснити висадку морського десанту. Тому звертаємось з проханням в жодному випадку не пересуватися територією узбережжя Одеської області!" - йдеться у повідомленні

МВС також закликало рибалок та власників плавзасобів не пересуватись біля берегів Одеської області, щоб не наражати себе на небезпеку потрапити під можливий вогонь та мінні загородження.