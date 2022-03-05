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Одеське узбережжя заміновано, мешканців просять не ходити цією територією

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Одеське узбережжя заміновано, мешканців просять не ходити цією територією

facebook.com/navy.mil.gov.ua

Українські військові контролюють морську лінію в Одеській області.

Мешканців Одеси та області попереджають про небезпеку пересування територією морського узбережжя через мінування певних ділянок.

Про це повідомляє МВС України.

"Система оборони узбережжя включає в себе мінування певних територій, де ворог може здійснити висадку морського десанту. Тому звертаємось з проханням в жодному випадку не пересуватися територією узбережжя Одеської області!" - йдеться у повідомленні 

МВС також закликало рибалок та власників плавзасобів не пересуватись біля берегів Одеської області, щоб не наражати себе на небезпеку потрапити під можливий вогонь та мінні загородження.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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