Одеські актори поступились приміщенням для потреб країни, а самі дають вистави просто на балконі

Всі глядачі можуть розміститись на лавках поряд, або на землі.

Театр на балконі, глядацький зал – на вулиці - незвична прем’єра в Одесі. Актори обрали форму аудіовистави й зіграли уривки з творів Остапа Вишні, Леся Подерев’янського, Бертольда Брехта та Володимира Жаботинського. Написане у різні роки – дивним чином перегукується з подіями сьогоднішнього дня.

Про це йдеться в ТСН.

Ніколи ще сцена одеського «Театру номер сім» не була водночас такою заповненою і просторою одночасно. Своє приміщення театр віддав на потреби країни. Але грати актори не припинили. Кажуть: для театру- стіни не головне.

«Нам треба зараз долучитись до елементарної речі, щоб люди мали хоча б дві години відчути себе живими, бо це не зовсім життя, те що з нами відбувається в Одесі. На одну годину вийти з «Телеграму», де ми всі моніторимо кожні п’ять хвилин, що і куди прилетіло, і скільки сьогодні разів обстріляли нас з моря», - каже режисер Ярослав Трофімов.

Глядачі сидять на лавках, або ж просто на землі. Квитків на виставу не купують, у нинішні часи- спектакль для всіх бажаючих безкоштовний. Він триває у незвичному аудіо форматі.

«Я не маю можливості захищати країну зі зброєю в руках. Я цього не вмію. Я не вмію лікувати, перев'язувати поранених бійців. Я вмію співати, я вмію читати, бути акторкою, проживати якісь образи. Якщо це комусь підійме бойовий дух, примусить посміхнутися і відчути себе трохи легше сьогодні, то мабуть це моя маленька така місія», - переконана акторка Олександра Лосєва

Бажаючих відволіктись від війни і прийти до театру багато. Глядачі жваво обговорюють новий формат вистави. «Мені здається, що це якраз формат Одеси, коли всі збираються, починають між собою спілкуватися, є про що поговорити і заразом отримати задоволення від того, що тут зараз відбувається», - каже глядачка Олена Симбірська.

До вибору творів актори поставилися дуже прискіпливо. Трохи гумору, трохи одеського колориту й злободенність, навіть якщо рядки з’явилися й сто років тому. «Остап Вишня – твір, який називається «Суп з дикої качки» - один в один про ці всі плани захопити Україну за три дні і «победоносно» пройти маршем невідомо, де і невідомо, куди. Будемо грати Хмару «Риб’ячий бунт» ви почуєте, це просто один в один те, що відбувається зараз», - переконує режисер Ярослав Трофімов.

Актори хочуть зробити такі вистави щотижневими. Й надалі виступатимуть безкоштовно.

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