Одеські сапери показали, як знешкоджують величезні морські міни РФ, прибиті до берега пляжу (відео)

Сапери знешкодили на Одещині дві ворожі морські міни, які штормова погода винесла на поверхню та наблизила до берегу на одному з пляжів області.

Величезні міни знайшли вчора, 14 травня, а 15 травня - знешкодили.

Відео знищення міни опублікувала Одеська міська рада.

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На опублікованих кадрах видно механізм знешкодження вибухонебезпечних предметів. Фахівцями підривної команди Військово-Морських Сил вилучили і знешкодили їх.

Нагадаємо, 14 травня в морі на Одещині, поблизу одного із пляжів, виявили ворожу морську міну. Як зазначили в оперативному командуванні "Південь", вона перебувала у кількадесятках метрів від берега. Місцева влада це ще раз нагадує про небезпеку купання та іншого способу використання прибережних вод.

Земля на Сумщині нашпигована розтяжками, гранатами та мінами

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