Одеській області загрожують ракетні удари з моря та ДРГ, що можуть прибути на катерах – ОВА

Одеській області загрожують ракетні удари з моря та ДРГ, що можуть прибути на катерах – ОВА

Станом на 9 червня найбільшою для Одеської, а також Миколаївської областей є загроза ракетних ударів з Чорного моря. Там Росія розташувала два свої кораблі та підводний човен, що є носіями крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Окрім того, російські війська можуть спробували проникнути до Одеської області за допомогою ДРГ на малих катерах через Дунай.

Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Загроза нанесення ракетних ударів залишається дуже високою. Якщо в крайні дні до нас намагалися прилетіти літаки стратегічної авіації і провести відповідні удари ракетами, то наразі небезпека найбільша є з Чорного моря. Тому що там перебувають три кораблі, один підводний човен російського Чорноморського флоту, що є носіями крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Це найголовніша загроза на сьогодні", – наголосив Братчук.

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Він також підтвердив свою попередню заяву про загрозу проникнення до області російських ДРГ через гирло Дунаю.

"Є певний ризик того, що ворог намагатиметься шукати шпаринки у нашій обороні і одним з таких елементів, можливо, стане намагання проникнути за допомогою диверсійно-розвідувальних груп на малих катерах саме через Дунай. І вже потім для виконання відповідних бойових завдань ворога", – пояснив речник ОВА.

Він додав, що в регіоні щодня затримають людей, які можуть бути долучені до диверсійної та протиукраїнської діяльності.

Братчук також заявив про неможливість виконання пропозицій РФ про розмінування берегів біля Одеси для начебто гуманітарної місії.

"Щойно ми розмінуємо узбережжя, російські кораблі із десантом вже будуть тут. Усі це розуміють, і вище керівництво також. Тому жодного розмінування бути не може", – наголосив він.

"Що стосується Придністров’я так званого, то можу підтвердити, що другого фронту з цього боку не буде. Наші Сили оборони виконують всі поставлені бойові завдання і не ведуться на провокації", – резюмував речник Одеської ОВА.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про загрозу нового наступу окупантів на Миколаїв та Запоріжжя.

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