Одесу атакували дрони: у місті зникли світло та вода

БпЛА атакували Одесу / © reuters.com

У ніч проти 11 жовтня російські війська масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, група ударних дронів атакувала Одесу близько 00:30 11 жовтня.

Про небезпеку безпілотників Кіпер попередив у своєму Telegram-каналі, закликавши жителів залишатися в укриттях.

Пізніше він повідомив про роботу сил протиповітряної оборони.

«Мешканці Одеської області! Працює ППО. Залишайтесь у безпечних місцях», — написав він.

Місцеві жителі повідомляють про зникнення електроенергії у кількох районах міста, зокрема на Слободці, Молдаванці та в Приморському районі.

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували передмістя Одеси. Ворог цілив по енергетичних об’єктах та портовій інфраструктурі.

Ми раніше інформували, що війська РФ 10 жовтня здійснили атаку ударними дронами по автомобілях АТ «Чернігівобленерго» в районі села Жадове Семенівської громади на прикордонні Чернігівщини.