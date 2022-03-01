Одесу атакують диверсанти і одесити гуртуються задля захисту міста

З'явились подробиці взяття в полон прикордонників із Зміїного.

Захисники Зміїного стали інструментом інформаційної війни, бо на телебаченні окупантів поширюють фейк, що нібито Україна покинула їх на острові. До того ж вороги, звісно, не кажуть, що кілька годин обстрілювали крихітний острів із гармат кораблів і прасували ракетами з літаків, зруйнувавши всю інфраструктуру і зв'язок.

Про це йдеться в ТСН.

Стало відомо, що після масштабного обстрілу острова туди вирушило пошуково-рятувальне судно «Сапфір». На облавку окрім екіпажу були і лікар та капелан.

Це була гуманітарна місія, бо через втрату зв'язку з нашими людьми на острові не було інформації, чи живі вони, чи поранені і в якому стані. А також самі росіяни погрожували захисникам острова смертю, якщо вони не здадуться, а хлопці і не збиралися, всі пам'ятають ту відповідь ворогу, яка вже стала крилатою. Вони бились би і далі, але у них просто закінчився боєкомплект, а підвести кораблем через обстріли ворога не було можливості. Сховатися на суцільній скелі просто ніде.

Разом з прикордонниками нині у полоні і лікар, і капелан.

Захисники острова Зміїного перебувають у заручниках російських терористів

Одесу продовжують атакувати диверсійні групи, тому впродовж комендантської години не рекомендовано мешканцям виходити зі своїх домівок. Вдень ворожий літак випустив дві ракети в бік міста, але вони потрапили в Куяльницький лиман.

Одеса на деяких вулицях зараз схожа на ту Одесу, яка була в 1941 році під час Другої світової — всюди їжаки та барикади з мішків. Одесити активно заповнюють їх піском з пляжів та розставляють в центральній частині міста.

В ці хвилини люди дуже згуртовані, один одному допомагають. На одній з вулиць місцева хлібопекарня безкоштовно роздає хліб.

В медзакладах просять донорів поки зробити паузу, бо за кілька годин набрали увесь необхідний запас крові. Зайве поки не потрібно, бо кров не встигають перевіряти і готувати для використання.