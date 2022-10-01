Один "денацифікувався" відразу: у Маріуполі російські енергетики підірвалися на вибухівці

Російські окупанти самі потрохи "денацифікуються" в захоплених українських містах. Так, у тимчасово окупованому Маріуполі російські енергетики підірвалися на вибухівці. Один окупант загинув на місці, інший - у тяжкому стані.

Про це написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Маріуполі сьогодні російські енергетики підірвались на російської міні чи то снаряді. Один загинув одразу, другий важкий. Новина, яка не викликає ніякого співчуття. Але знову в Маріуполі російська вибухівка вбила росіян", - написав він.

Як повідомляли раніше, російсько-окупаційна "влад" продовжує зносити будинки у захопленому Маріуполі. Тепер під знесення потрапила багатоповерхівка на вулиці Купріна,3. Окупанти оприлюднили нові списки.

Тим часом у Маріуполі так звана нова "влада" готується провести заходи із мобілізації. На вулицях тотально перевіряють документи чоловіків.

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