"Один до одного лежать бійці без кінцівок": боєць з "Азовсталі" повідомив про близько 600 поранених

"Один до одного лежать бійці без кінцівок": боєць з "Азовсталі" повідомив про близько 600 поранених

На сьогодні на заводі "Азовсталь" у Маріуполі залишаються близько 600 поранених в умовах антисанітарії, без води, їжі та медикаментів. Ситуація у спортзалі, де лежать поранені, гнітюча.

Дуже багато людей помирають через те, що їм неможливо надати медичну допомогу.

Про це розповів представник поліції Донецької області з позивним "Поліція", який перебуває на "Азовсталі", у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Щодо поранених – дуже погана ситуація, їх – у районі 600 людей. Умови просто жахливі, всі напевно бачили фото у соцмережах. Чесно кажучи, не можна передати ту пригнічуючу обстановку, яка в шпиталі..." – розповів правоохоронець.

"Грубо кажучи – величезний спортзал, кілька десятків ліжок двоярусних, решта – на підлозі. Один до одного лежать бійці без кінцівок – у кого руки, у кого ноги, у кого просто поранення. Повна антисанітарія: мухи, запах", – додав поліцейський.

Він нагадав, що під час попередніх бомбардувань було зруйновано операційну. Тож тепер операційний стіл розташований там, де лежать поранені. Медикаменти закінчилися і дуже багато людей помирають через те, що їм неможливо надати медичну допомогу.

Не залишилося практично й води та їжі. Правоохоронець разом з іншими захисниками збирають технічну воду та паливо по заводу і приносять їх до госпіталя.

Нагадаємо, 14 травня віцепрем'єр-міністерка ­– міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що держава веде перемовини щодо евакуації 60 осіб із "Азовсталі". Це важкопоранені та медики.

Ці переговори дуже складні і до них залучають впливових посередників, повідомляв президент Володимир Зеленський.

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