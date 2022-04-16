Один із чернігівських ресторанів став рятувальним кругом для всього Чернігова та області під час війни

Олег із Ігорем у мирному житті власники піцерії, а під час війни стали справжніми героями.

Власники піцерії в Чернігові разом із волонтерами рятували людей із-під обстрілів та допомагали військовим. Зібрали сотні тисяч продуктових наборів та приготованої їжі для військових і цивільних.

Про це йдеться в ТСН.

Від самого початку повномасштабної війни вони облаштували волонтерський штаб та щодня допомагають людям. Вони годували чернігівчан та військових попри вибухи. Вивозили людей в безпечні місця, а тим хто залишався, везли продукти та медикаменти. «Ми з перших днів годували військовослужбовців, тероборону, ДСНС, лікарні, в підвали доставляли гарячу їжу. Потім ми почали на ноль готувати їжу», - розповідає власник піцерії Олег Бібіков.

Олег із Ігорем у мирному житті власники піцерії. Коли почалася повномаштабна війна, а далі і ізоляція Чернігова, вони із командою залишилися в місті. І з першого дня почали допомагати. "Ми годували місто до того як війна настала і залишилися допомагати і у війні. Я не бачив ніяких причин, чому я повинен звідси виїжджати", - каже Олег.

Їхній ресторан став волонтерським штабом. А недобудований дитячий садочок поруч - складом. Його два поверхи забиті провізією. Ці продукти закуповувалися, зокрема, і за власні кошти. Чоловіки витратили вже своїх 16 мільйонів гривень. Допомагають також влада та приватні компанії. Але особливо тут цінують підтримку від звичайних людей і не тільки матеріальну. Роботи тут вистачить на всіх.

Найскладніше, розповідають, було на початку. Тут працювали цілодобово, робота не припинялася ні на хвилину. Та й зараз, насправді, всі мають, чим зайнятися.

Як у Чернігові працює волонтерський штаб

«Коли був самий пік, то тоді ми готували готову продукцію на 11 тисяч людей», - розповідають волонтери.

Спочатку лише готували їжу, але вже за тиждень допомагати почали і в інших напрямках. Навіть скважину пробили, щоб розвозити воду людям. Під час обстрілів росіяни пошкодили водонасосні станції і з питною водою стало скрутно. Вода була потрібна і самому волонтерському штабу, щоб готувати їжу.

«Ми взяли повністю усі чотири напрямки: забезпечення армії, цивільних, медикаменти та продукти харчування», - додає Олег.

Тут щодня збирають тисячі продуктових наборів. Розвозять всім, хто просить про допомогу - потрібно лише подзвонити в кол-центр, або написати. Загалом вже роздали 310 тисяч продуктових наборів і щодня ця кількість лише збільшується. Бо ці люди одні із тих, хто нині тримає Чернігів. «Наше місто дуже красиве і все буде ще краще аніж було», - переконані волонтери.

Волонтер із Чернігова розповів про потреби міста, а ведуча ТСН зголосилася допомогти їх вирішити

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