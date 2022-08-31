Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Один із керівників фракцій у Держдумі вимагає вбити Зеленського: відео

Дата публікації
Перегляди
6606
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Один із керівників фракцій у Держдумі вимагає вбити Зеленського: відео

Фото: Держдума РФ

Керівник фракції "Справедлива Росія" у Державній думі РФ Сергій Миронов відкрито заявив, що Росія планувала вбити президента України.

Російський депутат влаштував істерику та назвав українського президента, який є євреєм, "головним нацистом" і заявив, що його треба вбити.

Відео виступу російського політика опублікували користувачі соціальних мереж.

Він заявив, що нібито напад на незалежну державу є "контртерористичною операцією" Росії. 69-річному Миронову в Україні ввижаються бандформування та міфічні нацисти.

"А під час проведення контртерористичної операції однією із основних цілей є ліквідація ватажків бандформувань. Пан Зеленський - керівник нацистської держави і головний терорист. І те завдання, яке поставив президент, без ліквідації режиму Зеленського виконане не буде", - сказав Миронов.

Депутат також пофантазував, що президент України повинен постати перед "міжнародним судом" у будинку профспілок в Одесі.

Зазначимо, що ще в березні російські журналісти запитували Миронова, чому його син не йде воювати з "нацистами", коли гинуть інші росіяни. На що той відповів, що "він дорослий, самостійний і не є контрактником". 

©

Нагадаємо, в Москві вирішили навчити українців державної мови. Для цього країна-агресорка вирішила написати для громадян України підручник для "вивчення класичної української мови".

Читайте також:

Пішов з життя Михайло Горбачов! Яку таємну зброю мав президент СРСР!

Пішов з життя Михайло Горбачов! Яку таємну зброю мав президент СРСР!

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
6606
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація