Один із керівників фракцій у Держдумі вимагає вбити Зеленського: відео

Керівник фракції "Справедлива Росія" у Державній думі РФ Сергій Миронов відкрито заявив, що Росія планувала вбити президента України.
Російський депутат влаштував істерику та назвав українського президента, який є євреєм, "головним нацистом" і заявив, що його треба вбити.
Відео виступу російського політика опублікували користувачі соціальних мереж.
Він заявив, що нібито напад на незалежну державу є "контртерористичною операцією" Росії. 69-річному Миронову в Україні ввижаються бандформування та міфічні нацисти.
"А під час проведення контртерористичної операції однією із основних цілей є ліквідація ватажків бандформувань. Пан Зеленський - керівник нацистської держави і головний терорист. І те завдання, яке поставив президент, без ліквідації режиму Зеленського виконане не буде", - сказав Миронов.
Депутат також пофантазував, що президент України повинен постати перед "міжнародним судом" у будинку профспілок в Одесі.
Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в #гдрф Сирожа М. разбушевался https://t.co/jatg3tDGjA #Миронов #чотаржу #Луганск pic.twitter.com/n1Le6ykSyh— Necro Mancer (@666_mancer) August 31, 2022
Зазначимо, що ще в березні російські журналісти запитували Миронова, чому його син не йде воювати з "нацистами", коли гинуть інші росіяни. На що той відповів, що "він дорослий, самостійний і не є контрактником".
Нагадаємо, в Москві вирішили навчити українців державної мови. Для цього країна-агресорка вирішила написати для громадян України підручник для "вивчення класичної української мови".
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