Один із керівників фракцій у Держдумі вимагає вбити Зеленського: відео

Російський депутат влаштував істерику та назвав українського президента, який є євреєм, "головним нацистом" і заявив, що його треба вбити.

Відео виступу російського політика опублікували користувачі соціальних мереж.

Він заявив, що нібито напад на незалежну державу є "контртерористичною операцією" Росії. 69-річному Миронову в Україні ввижаються бандформування та міфічні нацисти.

"А під час проведення контртерористичної операції однією із основних цілей є ліквідація ватажків бандформувань. Пан Зеленський - керівник нацистської держави і головний терорист. І те завдання, яке поставив президент, без ліквідації режиму Зеленського виконане не буде", - сказав Миронов.

Депутат також пофантазував, що президент України повинен постати перед "міжнародним судом" у будинку профспілок в Одесі.

Зазначимо, що ще в березні російські журналісти запитували Миронова, чому його син не йде воювати з "нацистами", коли гинуть інші росіяни. На що той відповів, що "він дорослий, самостійний і не є контрактником".

Нагадаємо, в Москві вирішили навчити українців державної мови. Для цього країна-агресорка вирішила написати для громадян України підручник для "вивчення класичної української мови".

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