Один із лідерів “Вовків Да Вінчі” зробив заяву щодо сильних сторін ворога: “Росіяни теж ростуть”

З початку повномасштабного вторгнення росіяни багато чому навчаються. Натомість військові Збройних сил України роблять висновки з помилок ворога, адже коли ти воюєш з противником, то переймаєш щось у нього, а він у тебе.

Сергій Філімонов — заступник начальника з розвідки батальону “Вовки Да Вінчі” та лідер вуличного руху “Гонор”.

Мав досвід звільнення Маріуполя під час АТО, потім на вулицях українських міст разом з побратимами боровся за справедливість, після 24 лютого — бореться за виживання нашої держави.

В інтерв’ю для медіа “Ґрунт” Сергій Філімонов розповів про нову тактику росіян, слабкі та сильні сторони ворога і чому окупантів їх краще не торкатись руками.

Росіяни теж “ростуть”

“Точно можу сказати, що росіяни за час війни навчаються. Тобто у них зростає рівень використання артилерії, дронів, FPV-дронів. Вони вже не використовують так по-тупому техніку, як ми це бачили на початку війни. Постійно застосовують авіацію, “Ланцети” тощо. Тобто в цьому плані рівень дуже росте. А в плані піхоти дуже низький рівень підготовки. В основному воюють зеками, засипають м’ясом і вже після того заводять регулярні підрозділи”, — каже військовий.

“Ми бачимо, що в деяких моментах вони дечому навчилися, але не так давно, наприклад, була гарна новина, що в Пскові зірвали військово-транспортні літаки Іл-76. Ми бачимо, що відбувається з Кримським мостом, з російськими кораблями. Тобто багато в чому Росія була набагато сильніша, але ми починаємо їх доганяти і навіть переганяти”, — зауважив Філімонов.

“Найчастіше ми навчаємося на помилках ворога”

“Перше, чому ми навчились, це досвід, який вони нам дали. Наприклад, по досвіду ми зрозуміли, що не можна йти колонами техніки, як вони ходили, і це для нас стало очевидно одразу на початку повномасштабного вторгнення. Тому, наприклад, в нашому батальйоні таких проблем ніколи не було”, — розповів військовий.

“Зазвичай ми навчаємося на їхніх помилках. Коли ти воюєш з противником, ти стовідсотково щось переймаєш у нього, щось він переймає у тебе”, — зауважив він.

“Так, вони якісно копають окопи, але це більше до “вагнерівців”. Хоча по Київській і Сумській областях треба зауважити, що куди вони заходили, одразу були нариті ями. Біля Сіверського Донця, коли переправу вони ставили, відразу вкопуються, буквально за лічені години в них вже там квартири можна будувати під землею”, — згадав Філімонов.

Спілкування з полоненими окупантами

“Я доволі часто спілкуюсь з полоненими. Здивувати вони могли хіба що розповідями про те, що у нього “п’ять ходок”. Ти сидиш, він тебе дивує, бо він абсолютний кретин. Але загалом ті, з ким я спілкувався — асоціальні елементи. Переважна більшість — зеки”, — каже військовий.

“Руками краще не торкатися”: правила безпеки під час взяття в полон зеків

“Треба уважно дивитися на руки — браслети вішають ті, у кого СНІД, гепатит. Звичайно, їх краще руками не чіпати і в машину краще садити там, де вони нічого не забруднять. Але в цілому руками ми їх не торкаємося”, — розповів Філімонов.

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