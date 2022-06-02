"Один із найбільш підлих воєнних злочинів": Зеленський відповів, навіщо окупанти депортують українців до РФ

Від початку повномасштабного вторгнення, Росія активно проводить політику депортації.

Зокрема, окупанти активно вивозять до депресивних районів РФ дітей з України. Відповідні випадки були зафіксовані у Маріуполі.

Як зазначив у своєму відеозверненні Володимир Зеленський, російські військові вивезли до Рф понад 200 тисяч українських дітей.

"Росія проводить і послідовну злочинну політику депортації наших людей. Силою вивозить і дорослих, і дітей. Це один із найбільш підлих російських воєнних злочинів. Загалом зараз вивезено понад 200 тисяч українських дітей. Це й сироти з дитячих будинків. І діти з батьками. І діти, розлучені зі своїми родинами", - наголосив Зеленський.

Президент вважає, що РФ депортує українців задля того, аби вони взагалі забули про Україну та більше ніколи не змогли повернутися. Зеленський наголосив, що всі причетні до цього будуть покарані, а Україна робитиме все можливе, аби депортовані змогли повернутися.

"Російська держава розпорошує цих людей по своїй території, поселяє наших громадян, зокрема, у віддалених регіонах. Мета цієї злочинної політики – не просто вкрасти людей, а зробити так, щоб депортовані забули про Україну й не могли повернутися. Але маємо знайти відповідь і на цей виклик. А також забезпечити, щоб усі, хто вбивав, катував чи депортував українців, відповів за свої дії", - додав Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 1 червня

Нагадаємо, у цьому ж таки відеозвернені Володимир Зеленський назвав, скільки українців були вимушені покинути свої домівки через війну.

Читайте також: