"Один із найбільших стратегічно важливих провалів" - розвідка Британії про вибухи на аеродромах Росії

Причини вибухів у Росії на авіабазах РФ 5 грудня офіційно непідтверджені. Однак, якщо Росія оцінить інциденти як навмисні атаки, вони вважатимуться одними з найбільш стратегічно значущих провалів захисту сил від моменту вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"5 грудня 2022 року численні відкриті джерела повідомили про вибухи на авіабазі Енгельс у Саратовській області Росії та на аеродромі Дягіляєво поблизу Рязані, на південний схід від Москви. Два важкі бомбардувальники Ту-95 були пошкоджені в Енгельсі і три людини загинули внаслідок вибуху паливного бака в Дягіляєво", - сказано в повідомленні.

Вказується, що Енгельс розташований на відстані понад 600 км від території, контрольованої Україною, і він є основною оперативною базою російської авіації дальньої дії на заході Росії. Там базується понад 30 важких бомбардувальників.

"Ці літаки сприяють ядерному стримуванню Росії, а також часто використовувалися для запуску звичайних крилатих ракет по Україні. Авіація дальньої дії, ймовірно, відповість тимчасовим переміщенням бомбардувальників на аеродроми розведення", - вважають у розвідці Британії.

У Британії припускають, що російське командування намагатиметься накласти суворі санкції на російських офіцерів, яких вважатимуться відповідальними за допущення інциденту.

"Причини вибухів непідтверджені. Однак, якщо Росія оцінить інциденти як навмисні атаки, вона, ймовірно, вважатиме їх одними з найбільш стратегічно важливих провалів захисту сил від моменту її вторгнення в Україну", - додають розвідники.

Останні вибухи на аеродромах Росії

Уранці понеділка, 5 грудня, на аеродромах біля Рязані та в Саратовській області пролунали вибухи. Стало відомо, що на авіабазі Енгельса було пошкоджено два ракетоносці Ту-95.

На аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз. У результаті цього інциденту загинуло щонайменше три людини, ще шість людей постраждали.

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Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що Україна не може підтвердити чи спростувати причетність до вибухів. Утім, за його словами, інциденти на російському аеродромі в Енгельсі, звідки росіяни бомбардують Україну, це добра новина.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат коментуючи інциденти, написав, що там стався "хлопок" й іронічно додав: "Скорбім. З Днем волонтера".

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