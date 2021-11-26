Один з обвинувачених у катуваннях у в'язниці "Ізоляція" виїхав з України

Один з обвинувачених у катуваннях у в'язниці "Ізоляція" виїхав з України

Євген Бражников попросив притулку у Франції.

Обвинувачений у справі катівні "Ізоляція", розташованої в ДНР, Євген Бражников виїхав з України та попросив притулку у Франції.

Про це повідомив адвокат Віталій Гончаров у письмовому клопотанні до суду про участь свого підзахисного, пише видання "Грати".

За інформацією видання, самого адвоката на засіданні не було нібито через хворобу.

"Прокуратурі про статус прохача притулку обвинуваченого невідомо, а адвокат не надав жодних документів про це. Про те, що Бражников виїхав із країни, також невідомо. Запобіжний суд відмовився призначати на стадії відкриття документів, оскільки вирішив, що ризиків для нього немає. Суддя Сергій Родіонов відмовив клопотанню захисту у відеоконференції та задовольнив прохання обвинувачення та потерпілих про заміну захисника. Процес перебуває на підготовчій стадії вже пів року.

Журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв, потерпілий у справі, заявив у судовому засіданні, що Бражников був правою рукою Куліковського-"Палича" - одного із тюремних начальників в "Ізоляції", якого нещодавно затримали у Києві. За словами потерпілого, Бражников брав участь у катуваннях і побитті інших в’язнів, через це міг вільно пересуватися територією "Ізоляції", мав певні привілеї від адміністрації.

"Він два роки фактично вільно пересувався територією України , за винятком проміжку у пів року. Як ми бачимо з тих документів, які ще вимагають підтвердження, і за моїми особистими даними, ця людина фактично втекла та ще й вимагає якогось статусу політвʼязня чи біженця", - розповів під час засідання суду Станіслав Асєєв.

Нагадаємо, Дениса Куликовського, на прізвисько "Палич", контррозвідника СБУ затримала на початку листопада у Києві. 37-річному катові донецької в'язниці інкриміновано злочини, передбачені ст. 149 (торгівля людьми), ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ст. 260 (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

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