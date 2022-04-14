Один керував окупацією Криму: розвідка опублікувала дані російських командирів, що воюють в Україні

Один керував окупацією Криму: розвідка опублікувала дані російських командирів, що воюють в Україні

Їхні підлеглі скоїли воєнні злочини проти цивільних.

Українська розвідка опублікувала дані двох російських військових командирів – Олександра Санчика та Андрія Сердюкова, – що беруть участь у відкритому вторгненні до України.

Про це йдеться в повідомленні розвідки 14 квітня.

"ГУР МО України здобуло дані на російських воєнних злочинців, що належать до найвищого командного складу, усвідомлено виконують накази путінського режиму щодо знищення Української держави!" – зазначили у розвідці.

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Олександр Семенович Санчик

Бере безпосередню участь війні в Україні – командує підрозділами 35-ї армії, виділеними до складу угруповання військ "Схід".

У період із лютого по квітень 2022 року керував діями підлеглих під час операції із захоплення Києва із західного напрямку. Військовослужбовці цих підрозділів причетні до воєнних злочинів проти мирного населення Київської області.

Дані про Санчика, а саме – біографія, паспорт, ІПН, посвідчення офіцера, адреси реєстрації доступні тут.

Андрій Миколайович Сердюков

Бере участь у вторгненні до України – командує угрупуванням повітрянодесантних військ. Підлеглі Сердюкову підрозділи причетні до воєнних злочинів проти мирного населення.

Керував підрозділами Південного військового округу під час анексії Криму у лютому 2014 року, під час бойових дій на Донбасі. Відповідав за формування на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей 1-го та 2-го армійських корпусів російських військ, здійснював безпосереднє керівництво ними.

За участь у російській агресії на Донбасі Сердюков отримав військове звання генерал-полковник.

Дані про Сердюкова, а саме — біографія, особисті дані (паспорт та адреса реєстрації) доступні тут.

Нагадаємо, за даними естонської розвідки, збройні сили Росії завершують підготовку до наступу на сході України. Вони також блокують перекидання підрозділів ЗСУ у східному напрямку.

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