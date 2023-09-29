"Один напився, давай по нас довбати з автомата": окупант розповів братові про пияцтво серед військових і втрату зубів

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило чергову розмову російського окупанта з родичем.

Військовослужбовець РФ розповідає братові про пияцтво серед військових і повну втрату зубів через умови перебування на фронті, йдеться у перехопленні ГУР.

"За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", - наголошує військова розвідка.

Обережно, в перехопленні чути ненормативну лексику, аудіо 18+

Нагадаємо, вперше від початку повномасштабного вторгнення до України з Росії приїхала дружина військовополоненого росіянина. Ірина Криніна приїхала з Красноярська із двома доньками 7 й 10 років. Жінка розповіла, що не підтримує війну, хоче зупинити її та донести громадянам РФ, що вони живуть у брехні. Але чоловік відреагував на приїзд цивільної дружини неоднозначно.

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