Один район "звільняв" інший: експерт розповів, як донеччани зрозуміли, що росіян самі обстріляли Донецьк

Один район "звільняв" інший: експерт розповів, як донеччани зрозуміли, що росіян самі обстріляли Донецьк

Росіяни обстріляли один із районів в Донецьку, намагаючись створити ілюзію, що це влаштували із підконтрольної території України, але соціальні мережі допомогли цю брехню викрити.

Мешканці Донецьку почали поширювати через соціальні мережу інформацію, що вибухи, які відбулися напередодні в місті насправді сталися, через випущені із сусіднього району міни. Про це в ефірі «Єдиного марафону» в слоті ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

«Дуже цікавий епізод. Місцеві мешканці в Донецьку почали трошки прозрівати. Сьогодні зранку всі соціальні пабліки в Донецьку обговорювали, як із Макіївки розрахунок блукаючого міномету розстрілював різні райони Донецьку. І вони там матюкалися, «що ви робите, навіщо один район звільняє інший. Не треба нас звільняти і припиніть обстрілювати Донецьк», - розповідає Жданов.

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Експерт наголосив, що таки соціальна мережа має потужну силу, завдяки чому інформація розповсюдилася дуже швидко. «Місцеві почали розуміти, що з одного району Донецька гатять по іншому», - додає він.

Жданов переконує, що мета таких дій незмінна – дегуманізація України і залякування українців в місті, нібито, якщо ніби-то туди зайдуть ЗСУ, то всім буде дуже погано.

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